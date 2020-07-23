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Мир

Китай запустил свой первый зонд на Марс (видео)

8:45 23 июля 2020
Запуск ракеты с зондом

Китай, который уже успешно отправлял космическое аппараты на Луну, запустил свой первый в истории зонд для изучения Марса — «Тяньвэнь-1» (что можно перевести, как «Вопросы к небу»).

Ракета-носитель «Чанчжэн-5», которая доставит зонд по месту назначения, стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.
Общий вес «Тяньвэнь-1» составляет около пяти тонн. Из них 1,3 тонны — это вес спускаемого модуля, еще 3,7 тонны — орбитальная станция.
Ожидается, что зонд достигнет Красной планеты через семь месяцев. Если все пройдет успешно, Китай станет второй страной после США, сумевшей провести научную миссию на поверхности Марса.

Целью китайской миссии является поиск жизни на Марсе и исследования окружающей среды.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Китай успешно запустил два спутника на орбиту.


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