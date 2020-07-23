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Украина

Из ГБР уволили следователя, закрывшего дело против Порошенко

12:56 23 июля 2020
Олег Корецкий

Следователя Олега Корецкого, который недавно закрыл одно из дел против пятого президента Петра Порошенко (о «Кузне на Рыбальском»), уволили из Госбюро расследований.

Как сообщает «Главком», об этом сообщил сам Корецкий, показав документ, где причиной увольнения значится «сокращение должности госслужбы в связи с изменением штатного расписания с прекращением госслужбы». Документ подписан и.о. руководителя ГБР Александром Соколовым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Юрий Бутусов назвал закрытие дело Корецким «информационной и политической сенсацией».

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