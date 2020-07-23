27.65 / 27.86 31.87 / 32.25
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

27 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит невролог Владимир Костенко

17:05 26 июля 2020
Врач

— Как предотвратить боль в спине?

— Старайтесь не поднимать чрезмерные тяжести, но если приходится, то спину держите прямо, а тяжелый предмет прижимайте ближе к туловищу — позвоночный столб и диски будут нагружаться меньше, — рассказывает невролог, аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Владимир Костенко. — Самая опасная поза для спины, при которой чрезмерно перегружаются диски, — положение в виде буквы «Г». Неудивительно, что часто спина страдает у дачников и жителей села. Чтобы избежать боли в спине, нужно носить комфортную обувь, чаще ходить босиком.

— Известно, что после укуса клеща могут возникнуть неврологические нарушения. Как их не пропустить?

— Нужно обращать внимание на головную боль, выраженную слабость и боли в мышцах, головокружение, которое возникает без видимой причины, нарушение чувствительности. Иногда может измениться походка. Одни из самых серьезных осложнений боррелиоза — серозный менингит и энцефалит.

Какие заболевания могут проявляться болью в спине? Как избавиться от болевого синдрома? Кому следует носить бандаж? Чем опасны последствия укуса клеща?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 27 июля, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит невролог Владимир Васильевич Костенко.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 6 августа

Ранее на прямой линии «ФАКТОВ» ортопед-травматолог Евгений Скобенко назвал причины боли в суставах, а также рассказал о том, как затормозить их поражение и почему не следует игнорировать болевой синдром.

59

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пробки

Туристы возвращаются домой: в сеть попало видео огромной пробки на трассе Одесса-Киев

Таня Воронина с мужем Андреем

Героиня «ФАКТОВ», которой отморозок сжег лицо серной кислотой, вышла замуж

Пробежка Зеленского

Очередное шоу? В сети обсуждают видео утренней пробежки Зеленского в Черновцах

Котенок

Закрыл в банке и снимал видео: на Львовщине задержали парня, который жестоко поиздевался над котенком

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер