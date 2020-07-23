27 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит невролог Владимир Костенко

— Как предотвратить боль в спине?

— Старайтесь не поднимать чрезмерные тяжести, но если приходится, то спину держите прямо, а тяжелый предмет прижимайте ближе к туловищу — позвоночный столб и диски будут нагружаться меньше, — рассказывает невролог, аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Владимир Костенко. — Самая опасная поза для спины, при которой чрезмерно перегружаются диски, — положение в виде буквы «Г». Неудивительно, что часто спина страдает у дачников и жителей села. Чтобы избежать боли в спине, нужно носить комфортную обувь, чаще ходить босиком.

— Известно, что после укуса клеща могут возникнуть неврологические нарушения. Как их не пропустить?

— Нужно обращать внимание на головную боль, выраженную слабость и боли в мышцах, головокружение, которое возникает без видимой причины, нарушение чувствительности. Иногда может измениться походка. Одни из самых серьезных осложнений боррелиоза — серозный менингит и энцефалит.

Какие заболевания могут проявляться болью в спине? Как избавиться от болевого синдрома? Кому следует носить бандаж? Чем опасны последствия укуса клеща? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 27 июля, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит невролог Владимир Васильевич Костенко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 6 августа

Ранее на прямой линии «ФАКТОВ» ортопед-травматолог Евгений Скобенко назвал причины боли в суставах, а также рассказал о том, как затормозить их поражение и почему не следует игнорировать болевой синдром.

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