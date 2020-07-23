- 18:01 Закрыл в банке и снимал видео: на Львовщине задержали парня, который жестоко поиздевался над котенком
- 17:41 Переболевший коронавирусом звездный футболист оформил хет-трик за восемь минут
- 17:30 Туристы возвращаются домой: в сеть попало видео огромной пробки на трассе Одесса-Киев
- 17:19 В Telegram появились видеозвонки: как воспользоваться новой функцией
- 17:14 Европейские страны вводят обязательный карантин для прибывающих из Испании: сотни тысяч туристов возмущены
- 17:05 27 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит невролог Владимир Костенко
- 16:52 В Минздраве объяснили, в каких случаях тесты на коронавирус могут давать ложный результат
- 16:29 «Знак доброй воли»: Папа Римский отреагировал на договоренность о полном прекращении огня на Донбассе
- 16:11 Очередное шоу? В сети обсуждают видео утренней пробежки Зеленского в Черновцах
- 15:36 Настя Ивлеева и ее муж Элджей подхватили коронавирус
- 15:01 Обстановка накалена до предела: Турция и Греция оказались на пороге военного конфликта
- 14:58 Пропускать будут не всех: боевики на один день откроют КПВВ «Еленовка»
27 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит невролог Владимир Костенко
— Как предотвратить боль в спине?
— Старайтесь не поднимать чрезмерные тяжести, но если приходится, то спину держите прямо, а тяжелый предмет прижимайте ближе к туловищу — позвоночный столб и диски будут нагружаться меньше, — рассказывает невролог, аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Владимир Костенко. — Самая опасная поза для спины, при которой чрезмерно перегружаются диски, — положение в виде буквы «Г». Неудивительно, что часто спина страдает у дачников и жителей села. Чтобы избежать боли в спине, нужно носить комфортную обувь, чаще ходить босиком.
— Известно, что после укуса клеща могут возникнуть неврологические нарушения. Как их не пропустить?
— Нужно обращать внимание на головную боль, выраженную слабость и боли в мышцах, головокружение, которое возникает без видимой причины, нарушение чувствительности. Иногда может измениться походка. Одни из самых серьезных осложнений боррелиоза — серозный менингит и энцефалит.
Какие заболевания могут проявляться болью в спине? Как избавиться от болевого синдрома? Кому следует носить бандаж? Чем опасны последствия укуса клеща?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 27 июля, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит невролог Владимир Васильевич Костенко.
Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74
Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]
Материал о прямой линии читайте в четверг, 6 августа
Ранее на прямой линии «ФАКТОВ» ортопед-травматолог Евгений Скобенко назвал причины боли в суставах, а также рассказал о том, как затормозить их поражение и почему не следует игнорировать болевой синдром.59
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 748 мм