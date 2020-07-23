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Происшествия

В лобовом ДТП на Виннитчине погибли четыре человека: фото и видео аварии

13:17 23 июля 2020
ДТП в Винницкой области

Рано утром в четверг, 23 июля, возле села Громадське (Литинский район Винницкой области) автомобиль OPEL Zafira выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком MAN — четыре человека погибли. Ранее под Херсоном погиб водитель, попавший в лобовое ДТП.

Как сообщают в ГУНП в Винницкой области, в минивэне ехали семь человек — водитель и двое его пассажиров попали в больницу, четверо пассажиров погибли.

На данный момент установлены личности троих погибших — это 21-летний житель Тернополя и две жительницы Хмельницкого 30 и 36 лет. Личность еще одного погибшего устанавливается.

В больницу попал 24-летний водитель минивэна — житель Хмельницкой области, а также двое его пассажиров: 21-летняя хмельничанка и 24-летний житель Одесской области.

После столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся — 22-летний житель Львовской области, находившийся за рулем, травм не получил.

«Обстоятельства и причины ДТП выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц)», — сообщают в областной полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожской области в результате лобового ДТП травмы получили четверо несовершеннолетних детей — две девочки 2 и 7 лет и 2 мальчика 3 и 8 лет. Также пострадали 57-летний мужчина.

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