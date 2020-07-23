27.79 / 28.09 31.88 / 32.45
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Захват в заложники полковника полиции в Полтаве: появились сведения о террористе (видео)

13:31 23 июля 2020
Захват в заложники полковника полиции в Полтаве

Автомобиль ВАЗ-2111(«Богдан»), в котором находится ставший заложником начальник уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области полковник Виталий Шиян, в Решетиловском районе свернул с трассы Киев — Харьков и продолжает движение проселочными дорогами. Его сопровождает несколько автомобилей спецслужб, которые постоянно находятся на связи с террористом, пытаясь уговорить его решить проблему мирным путем.

— Связи с мужественным полковником Шияном у нас нет, — сообщил «ФАКТАМ» пресс-секретарь патрульной полиции Полтавской области Руслан Возница. - Но он, безусловно, основной переговорщик с человеком, заложником которого стал добровольно. То, что ВАЗ свернул с оживленной трассы, говорит о том, что полковник Шиян пытается увести машину в безлюдное место, где, возможно, и произойдет его освобождение.

Появились первые сведения о террористе. Это 32-летний полтавчанин Роман Скрипник, участник АТО. Ранее был судим за кражу и незаконное изготовление и хранение наркотических средств. Основное требование захватчика — не сажать его в тюрьму.

Напомним, в четверг, 23 июля, правоохранители пытались задержать злоумышленника на территории бывшего хлебокомбината № 2 на улице Остапа Вишни в Полтаве. Мужчина заехал туда на мопеде и спровоцировал конфликт с рабочими. Те вызвали наряд полиции. Но прибывшим на место происшествия полицейским виновник конфликта оказал сопротивление. В результате один из оперативников оказался у него в заложниках, после чего мужчина вынул гранату РГД-5 и заявил, что приведет ее в действие.

В ходе переговоров с террористом начальник уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области Владимир Шиян предложил обменять оперативника на себя, на что тот согласился. На требование террориста полицейские предоставили ему автомобиль и в целях безопасности для мирных жителей дали возможность выехать из города. ВАЗ-2111 взял курс на Киев. В машине находится граната…

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса.

673

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Роман Скрипник

У Авакова рассказали о судимостях полтавского террориста и показали его фото

Федералы в камуфляже

Беспорядки в США: Трамп бросил против демонстрантов силовиков в камуфляже (фото)

Захват в заложники полковника полиции в Полтаве

Захват в заложники полковника полиции в Полтаве: появились сведения о террористе (видео)

Кирилл Шевченко

Миллионы в швейцарском банке и драгоценности: новый глава НБУ изменил декларацию

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер