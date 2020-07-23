Захват в заложники полковника полиции в Полтаве: появились сведения о террористе (видео)

Автомобиль ВАЗ-2111(«Богдан»), в котором находится ставший заложником начальник уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области полковник Виталий Шиян, в Решетиловском районе свернул с трассы Киев — Харьков и продолжает движение проселочными дорогами. Его сопровождает несколько автомобилей спецслужб, которые постоянно находятся на связи с террористом, пытаясь уговорить его решить проблему мирным путем.

— Связи с мужественным полковником Шияном у нас нет, — сообщил «ФАКТАМ» пресс-секретарь патрульной полиции Полтавской области Руслан Возница. - Но он, безусловно, основной переговорщик с человеком, заложником которого стал добровольно. То, что ВАЗ свернул с оживленной трассы, говорит о том, что полковник Шиян пытается увести машину в безлюдное место, где, возможно, и произойдет его освобождение.

Появились первые сведения о террористе. Это 32-летний полтавчанин Роман Скрипник, участник АТО. Ранее был судим за кражу и незаконное изготовление и хранение наркотических средств. Основное требование захватчика — не сажать его в тюрьму.

Напомним, в четверг, 23 июля, правоохранители пытались задержать злоумышленника на территории бывшего хлебокомбината № 2 на улице Остапа Вишни в Полтаве. Мужчина заехал туда на мопеде и спровоцировал конфликт с рабочими. Те вызвали наряд полиции. Но прибывшим на место происшествия полицейским виновник конфликта оказал сопротивление. В результате один из оперативников оказался у него в заложниках, после чего мужчина вынул гранату РГД-5 и заявил, что приведет ее в действие.

В ходе переговоров с террористом начальник уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области Владимир Шиян предложил обменять оперативника на себя, на что тот согласился. На требование террориста полицейские предоставили ему автомобиль и в целях безопасности для мирных жителей дали возможность выехать из города. ВАЗ-2111 взял курс на Киев. В машине находится граната…

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса.

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