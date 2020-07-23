Умышленный поджог: полиция открыла дело по факту пожара в доме Шабунина

По факту поджога дома антикоррупционера Виталия Шабунина следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

По данному факту начато досудебное расследование. Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению уголовного преступления, сообщили в полиции Киевской области.

Напомним, возгорание дома произошло в селе Гнедин Бориспольского района ночью 23 июля. В доме были только родители Шабунина. Никто из них не пострадал.

Мама Виталия Шабунина рассказала подробности поджога дома. Родители антикоррупционера связывают произошедшее с работой своего сына.

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