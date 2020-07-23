Поджог дома Шабунина: мама антикоррупционера рассказала о происшествии

Мама руководителя «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина, у которого ночью неизвестные подожгли дом, рассказала подробности произошедшего.

По словам Татьяны Александровны, взрыв произошел около 2:45. Они с мужем спали, но после громкого хлопка успели выбежать через заднюю дверь.

Мама активиста утверждает, что это точно был не газ. После взрыва даже свет не пропал. Она обратила на это внимание, поскольку нужно было отключить сигнализацию, чтобы выйти из дому.

Пожарные приехали через 40 минут. Муж пытался тушить пожар из шланга, но ничего не вышло. Ее с территории сразу увела соседка. На повороте к дому есть две камеры. Полиция проводит расследование и опрашивает соседей.

Женщина связывает поджог с работой своего сына.

Свежие фото и видео опубликовал журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале.

Напомним, Виталий Шабунин — общественный активист, который публично выступает против коррупции и занимается лоббированием законов. Его организация существует за счет западных фондов, в том числе и Джорджа Сороса.

В 2018 году на Шабунина было совершено нападение. В Киеве во время акции протеста у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные облили антикоррупционера зеленкой и забросали тортами. Тогда «скорая» увезла его в больницу. В нападениии Шабунин обвинил нынешнего нардепа от ОПЗЖ Илью Киву. Шабунин активно критикует и нынешних депутатов монобольшинства.

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