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Происшествия

В Киеве подожгли дом антикоррупционера Шабунина: первые детали и фото

8:30 23 июля 2020
поджог дома

В ночь на 23 июля в Киеве подожгли дом руководителя «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина, который ранее был замечен в рукоприкладстве.

Об этом сам Шабунин сообщил в соцсети, отметив, что это ответ на его антикоррупционную деятельность.

По словам мужчины, никто не пострадал. Его, жены и детей дома не было, а родители успели выбежать.

Шабунин отметил, что соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход.

Антикоррупционер добавил, что этот поджог списать на взрыв газа не получится, так как две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.

Напомним, в 2018 году на Шабунина было совершено нападение. В Киеве во время акции протеста у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные облили антикоррупционера зеленкой и забросали тортами. Тогда «скорая» увезла его в больницу. В нападениии Шабунин обвинил нынешнего нардепа от ОПЗЖ Илью Киву.

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