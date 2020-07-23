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Украина

Инцидент с зеленкой под Радой: суд отпустил на поруки ветерана АТО Погребиского

14:33 23 июля 2020
Александр Погребиский

Участника боевых действий на Донбассе Александра Погребиского, которого задержали после инцидента под Радой, где нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой, отпустили под поручительство народных депутатов Украины из фракции «ЕС».

Об этом сообщает народный депутат Украины Ирина Геращенко. «До 21 сентября ему ограничили выезд из Киева», — уточняет парламентарий.

Напомним, что инцидент с зеленкой произошел после того, как Волошин заявил, что Украина — страна, у которой «нет суверенитета».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове задерживали активистов, обливших зеленкой главу городской организации «Оппозиционной платформы-За Життя» Андрея Лесика.

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