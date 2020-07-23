25 лет в полиции: что известно о Виталии Шияне, добровольно ставшем заложником полтавского террориста

Автомобиль ВАЗ-2111, который полиция предоставила полтавскому террористу Роману Скрипнику и в котором в качестве заложника находится начальник уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области полковник Виталий Шиян, продолжает движение по территории Полтавщины. По последним сведениям «ФАКТОВ», он находится сейчас возле Больших Сорочинцев Миргородского района.

Виталий Шиян, добровольно согласившийся стать заложником вооруженного гранатой злоумышленника, вместо захваченного им оперативного сотрудника, выехавшего на бытовой конфликт, находится на переднем пассажирском сиденье и ведет переговоры с террористом.

44-летний полковник Шиян — опытный работник правоохранительных органов, службе в которых отдал без малого четверть века. Уроженец Кременчуга Полтавской области, сын сотрудника милиции. В 1996 году пришел на службу в милицию, начинал патрульным. Работал в городском отделе по борьбе с наркотиками, возглавлял уголовный розыск Кременчуга, был первым заместителем начальника городского управления милиции. В 2010 году был назначен начальником Херсонского городского отдела УМВД, а через два года стал заместителем начальника столичного управления по борьбе с организованной преступностью. Возглавлял также Семеновской райотдел УМВД в Полтавской области, на данный момент — начальник управления уголовного розыска областного главка.

«Для меня главное, чтобы в городе было безопасно ходить и люди жили в нормальной европейской стране», — сказал как-то в одном из интервью Виталий Шиян.

Полковник женат, у него есть дочь.

Ранее «ФАКТЫ» показали видео с места происшествия в Полтаве, а также рассказали о том, что появились первые сведения о террористе.

Фото: «Кременчугская газета»

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