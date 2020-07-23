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Здоровье и медицина Скорая помощь «ФАКТОВ»

Летом часто обостряется опоясывающий лишай: как он проявляется и что делать

7:31 27 июля 2020
герпес на лице


Хотя все инфекции на время затмил COVID-19, инфекционисты предостерегают об опасности опоясывающего лишая. Это заболевание «любит» зрелых и пожилых людей. А вызывает его вирус герпеса, из-за которого дети болеют ветряной оспой.

— Принято считать, что ветрянкой болеют только раз в жизни, — объясняет инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский. — Это так, но никто от нее навсегда не избавляется. Ведь виновник этого заболевания — герпес третьего типа, а все виды герпеса (их восемь) — наши спутники на всю жизнь и хороший экзамен для нашего иммунитета.

Иммунная система способна победить многие вирусы, и коронавирус в их числе. Но есть заболевания, при которых иммунитет не убивает вирус полностью, а только сдерживает его, предотвращает обострение. Ветряной оспой обычно болеют дети в садике и школе. Если иммунная система крепкая, человек даже не догадывается, что носит в себе вирус герпеса. В зрелом возрасте, когда иммунитет ослабевает, может возникнуть опоясывающий лишай. Он часто обостряется летом.

— Почему?

— В теплое время люди сами часто подрывают свой иммунитет. Спросите как? Очень просто. Струя холодного воздуха из кондиционера, направленная прямо в лицо или спину. Или еще проще — обычный вентилятор-пропеллер, который так любят пожилые люди. Поток холодного воздуха на какой-то участок тела даже в течение пары часов — это локальное угнетение иммунитета. И как раз в этом месте возникает поражение.

— Как оно проявляется?

— Обычно поражается межреберный или лицевой нерв, но под ударом могут оказаться и любые другие, где «дремлет» вирус герпеса третьего типа. Он начинает размножаться, и по нервным окончаниям «вылезает» на кожу, где появляется яркая сыпь. Она намного хуже, чем при ветрянке, потому что зудит, жжет. Но это полбеды: сыпь не самое страшное. Поскольку задеты нервные окончания, то возникает адская боль, с которой пациенты попадают в больницу. Им иногда приходится назначать препараты, которые используются в психиатрии. Это серьезные лекарства, которые притупляют чувство боли.

Хотя больные в конечном итоге благополучно выздоравливают, но лечиться приходится не менее восьми — десяти дней. Те, кто к врачу не обращаются, вынуждены терпеть выраженный болевой синдром, который сам не пройдет, плюс есть высокий риск осложнений. Опасность зависит от места нахождения герпес-вируса. Если он проявился на груди, спине, туловище, то еще более-менее. А бывает, что на лице. Особенно опасно, если поражаются глаз, веко. При неблагоприятном стечении обстоятельств человек может даже ослепнуть.

— Какие ошибки люди чаще всего совершают при самолечении?

— Мажут сыпь (которую принимают за аллергическую или укусы насекомых) гормональными мазями, которые местно еще больше угнетают иммунитет. И сыпь еще сильнее разрастается.

— Как лечится опоясывающий лишай?

— Сегодня есть большой арсенал препаратов, угнетающих герпес-вирус. Но врач всегда должен объяснить пациенту: «Мы лечим, но не вылечиваем болезнь полностью. Вирус остается и будет спокойно сидеть, выжидая, когда вы опять включите кондиционер себе в лицо. Мы просто загоняем болезнь в ремиссию».

— Можно ли облегчить боль с помощью сухого тепла или горячей ванны?

— Тепловые процедуры запрещены. Почему при ветрянке сыпь следует смазывать зеленкой или фукорцином? Во-первых, чтобы высушить. Во-вторых, чтобы закрыть входные ворота для инфекции, которыми является любая рана на коже.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Юрий Жигарев рассказал «ФАКТАМ», каких ошибок важно избежать при его лечении опоясывающего лишая.

Читайте также: Инфекционист Наталия Ралец: «Вирус герпеса может „дремать“ в организме, выжидая, пока ослабеет иммунитет»

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