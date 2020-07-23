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Луцкий террорист извинился перед заложниками, но о своем поступке не сожалеет

16:41 23 июля 2020
Максим Кривош в суде

Захвативший в Луцке заложников Максим Кривош, ранее заявивший, что у него не было сообщников, извинился перед пассажирами автобуса, однако сказал, что ни о чем не жалеет.

Сейчас идет судебное заседание, на котором «Максиму Плохому» избирают меру пресечения. Как передает «Интерфакс-Украина», Кривош рассказал, что автобус для захвата выбрал случайно. «План действий был… авторитетов у меня нет», — сказал Кривош и добавил, что вскоре следует ждать «новостей намного интереснее, чем эта».

«Сейчас я прошу прощения у этих людей, но о совершенном не жалею», — сказал он и пообещал рассказать о своем разговоре с президентом Владимиром Зеленским перед приговором.

Что же касается меры пресечения, которую ему изберет суд, Кривош заявил, что от его мнения мало что зависит.

Все новости о захвате заложников в Луцке читайте в спецтеме на сайте «ФАКТОВ».

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