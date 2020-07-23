- 17:06 Полтавский террорист освободил заложника и скрылся в лесу
- 16:56 Захват заложников в Луцке: суд определился с мерой пресечения для Кривоша
- 16:41 Луцкий террорист извинился перед заложниками, но о своем поступке не сожалеет
- 16:07 Украинский язык — 22, иностранные — 17: участникам ВНО объявили пороговые баллы
- 16:02 Диван с пятнами крови, на котором нашли мертвым киевского волонтера Кучапина, тайком вынесли на свалку
- 15:58 ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро для борьбы с последствиями пандемии
- 15:34 "Выдумки спецслужб": луцкий террорист Кривош прокомментировал заявления о его пособниках
- 15:12 На Днепропетровщине нашли повешенным 52-летнего военнослужащего
- 15:07 В НБУ объяснили причины резкого роста курса доллара
- 14:56 Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»
- 14:42 Анастасию Волочкову оштрафовали за нарушение карантина
- 14:42 "В этот раз скромно": в сети обсуждают кортеж Зеленского в Славянске
Луцкий террорист извинился перед заложниками, но о своем поступке не сожалеет
Захвативший в Луцке заложников Максим Кривош, ранее заявивший, что у него не было сообщников, извинился перед пассажирами автобуса, однако сказал, что ни о чем не жалеет.
Сейчас идет судебное заседание, на котором «Максиму Плохому» избирают меру пресечения. Как передает «Интерфакс-Украина», Кривош рассказал, что автобус для захвата выбрал случайно. «План действий был… авторитетов у меня нет», — сказал Кривош и добавил, что вскоре следует ждать «новостей намного интереснее, чем эта».
«Сейчас я прошу прощения у этих людей, но о совершенном не жалею», — сказал он и пообещал рассказать о своем разговоре с президентом Владимиром Зеленским перед приговором.
Что же касается меры пресечения, которую ему изберет суд, Кривош заявил, что от его мнения мало что зависит.
Все новости о захвате заложников в Луцке читайте в спецтеме на сайте «ФАКТОВ».121
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Диван с пятнами крови, на котором нашли мертвым киевского волонтера Кучапина, тайком вынесли на свалку
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».