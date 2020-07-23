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"Выдумки спецслужб": луцкий террорист Кривош прокомментировал заявления о его пособниках
Захвативший в Луцке заложников Максим Кривош, которому 23 июля избирают меру пресечения, заявил, что у него не было сообщников.
«Нет у меня сообщников, это все выдумки спецслужб», — сказал он, отвечая на вопрос журналистки «Громадського» перед началом заседания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция в Харькове заявила об обысках у мужчины, которого называют «сообщником луцкого террориста». У него дома обнаружили 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запала, 2 пистолета ТТ, «Дрейзе» и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.
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