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"Выдумки спецслужб": луцкий террорист Кривош прокомментировал заявления о его пособниках

15:34 23 июля 2020
Задержание Максима Кривоша

Захвативший в Луцке заложников Максим Кривош, которому 23 июля избирают меру пресечения, заявил, что у него не было сообщников.

«Нет у меня сообщников, это все выдумки спецслужб», — сказал он, отвечая на вопрос журналистки «Громадського» перед началом заседания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция в Харькове заявила об обысках у мужчины, которого называют «сообщником луцкого террориста». У него дома обнаружили 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запала, 2 пистолета ТТ, «Дрейзе» и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

Все новости, связанные с ЧП в Луцке, читайте в специальном разделе на сайте «ФАКТОВ».

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