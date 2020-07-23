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Происшествия

Полтавский террорист освободил заложника и скрылся в лесу

17:06 23 июля 2020
Полиция

В полтавском областном главке полиции подтвердили, что 32-летний террорист Роман Скрипник, взявший утром 23 июля в заложники начальника уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области полковника Виталия Шияна, отпустил его около 15:00. Оставив машину с заложником, сам скрылся в лесном массиве. Правда, полицейские сохраняют тайну и не уточняют, где это произошло, но не в Решетиловском районе, как сообщили некоторые СМИ.

- Договоренности между захватчиком и заложником, насколько мне известно, не было, — рассказала «ФАКАМ» инспектор отдела коммуникации областного полицейского главка Полина Ларина. — Скорее всего, злоумышленник действовал ситуативно. Слава Богу, с полковником Шияном все хорошо, его жизни ничто не угрожает.

По словам Полины Лариной, в план спецоперации внесены коррективы, и теперь правоохранители занимаются поиском исчезнувшего террориста. На место исчезновения террориста выехали дополнительные силы полицейских.

В отношении бывшего участника АТО (2015−2016 гг) Романа Скрипника, ранее трижды условно судимого (дважды за кражу, а также за изготовление и хранение наркотиков) открыто уголовное производство по трем статьям: покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа; захват в заложники сотрудника правоохранительного органа; незаконное обращение с оружием.

Как сообщали «ФАКТЫ», утром 23 июля оперативная группа пыталась задержать Скрипника, которого подозревают в серийном угоне автотранспорта. При этом он оказал сопротивление и взял в заложники одного из полицейских, угрожая взорвать гранату. В ходе переговоров он согласился обменять рядового оперативника на полковника Шияна. Главным требованием злоумышленника было не лишать его свободы и предоставить автомобиль для выезда из Полтавы. Ему предоставили полицейский ВАЗ-2111 и не препятствовали дальнейшим действиям. Машина с заложником двинулась в сторону Киева, но в Решетиловском районе съехала с оживленной трассы на второстепенную дорогу.

Ранее глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов в эфире телеканала «Наш» заявил, что выполнить требования злоумышленника невозможно и что правоохранители готовы к силовому решению конфликта.

Напомним, накануне произошел резонансный захват заложников в Луцке. Все подробности и развитие событий читайте здесь.

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