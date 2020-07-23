Путин произвел Кадырова в генералы

Главе Чечни Рамзану Кадырову, ранее обратившемуся к президенту Украины Зеленскому с наглым заявлением, присвоили воинское звание генерал-майор. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, переведя Кадырова из МВД в Росгвардию.

«Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке «смирно», — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

Глава Чечни также отметил, что он «готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте».

Ранее сообщалось, что США внесли Кадыров в «черный список» — причиной стали грубые нарушения прав человека, в том числе пытки, убийства и похищения.

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