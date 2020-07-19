Ответ Кадырову вместо Зеленского должны дать СБУ и полиция, — Виктор Таран

Угрозы «личной мести» президенту Зеленскому, прозвучавшие в заявлении лидера Чечни Рамзана Кадырова, — это «банальная эмоциональная провокация». Так считает украинский политолог Виктор Таран

Заявление Кадырова — банальная эмоциональная провокация. Как говорили «пацики с райончиков» в девяностые — «проверка на вшивость,» «взять лошка на слабо».

Но есть один существенный нюанс.

Кадыров оскорбил не Зеленского, а всю страну, президентом которой он является.

Несмотря на это, Зеленский не должен персонально отвечать на оскорбления и угрозы Кадырова.

Это не его уровень.

На эти угрозы обязаны отреагировать СБУ и Нацполиция.

Они должны оперативно сделать соответствующие заявления и возбудить уголовные дела.

Потому что «пацики» из-за «поребрика» понимают исключительно язык силы.

Не отреагируют — давление на Зеленского и Украину будет усиливаться.

И не только эмоциональное.

Поэтому, украинские спецслужбы, ДЕЙСТВУЙ ТЕ.

Если, конечно, вы еще в стране остались.

Напомним, Россия, которая недавно начала внезапную проверку своих войск, стягивает к границе с Украиной и в оккупированный Крым военную технику и дополнительные соединения.

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