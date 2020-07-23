- 19:01 Это плевок мне в душу, — Блохин о назначении Луческу в «Динамо»
- 18:59 Хватило только палки: в Харькове дерзко ограбили отделение «Укрпочты»
- 18:56 Состоялся Украинский Женский Конгресс: что обсуждали
- 18:19 Занимались убийствами и рейдерством: СБУ накрыла мощную преступную группировку
- 17:45 "Укрзалізниця" возобновила услугу питания в скоростных поездах
- 17:41 Переносятся на неопределенный срок: Zivert сделала заявление по поводу концертов в Украине
- 17:22 «Потушили сигарету о грудь и засовывали окурки в рот»: в полиции под Одессой избили ветерана АТО
- 17:18 Путин произвел Кадырова в генералы
- 17:06 Полтавский террорист освободил заложника и скрылся в лесу
- 16:56 Захват заложников в Луцке: суд определился с мерой пресечения для Кривоша
- 16:41 Луцкий террорист извинился перед заложниками, но о своем поступке не сожалеет
- 16:07 Украинский язык — 22, иностранные — 17: участникам ВНО объявили пороговые баллы
Занимались убийствами и рейдерством: СБУ накрыла мощную преступную группировку (фото)
В четверг, 23 июля, в Харьковской области СБУ задержала участников преступной группировки. Ранее жестокую банду задержали в Днепре.
Как сообщает пресс-служба СБУ, ОПГ занималась вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Возглавлял группировку лидер с уголовным прозвищем «Князь», ранее судимый за убийство. В состав ОПГ входили также бывшие правоохранители. Группировка имела влияние на представителей местных органов власти.
При обысках членов ОПГ изъято почти 8,4 млн грн, около 170 тыс. долларов США и 40 тыс. евро, а также оружие и боеприпасы.
Задержаны четыре участника ОПГ. Лидер руководил группировкой из-за границы.
Ранее выяснилось, что сотрудник СБУ в центре Киева «крышевал» проституток.269
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.