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Происшествия

Сексуальный скандал в СБУ: сотрудник службы "крышевал" проституток из офиса в центре Киева

0:56 23 июля 2020
Жрица любви

В Украине «ничто человеческое» не чуждо не только народным депутатам или топ-чиновникам, попавшими в поле зрения общественности из-за своих связей со жрицами любви, но, как оказалось, и тем, кто по долгу службы обязан бороться в находящейся (пока что) под запретом проституцией.

Такой вывод следует из сообщения о том, что сотрудниками Государственного бюро расследований разоблачен и задержан любитель «клубнички», работавший в Центральном аппарате Службы безопасности Украины.

Притом задержанный оказался не просто «любителем», а настоящим «профессионалом», который не просто пользовался услугами девушек по вызову, а даже был их сутенером.

«По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за „крышевание“ их деятельности. Кроме того, указанный работник обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение. 21 июля 2020-го следователи ГБР задержали сотрудника СБУ в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения им очередной неправомерной выгоды», — сообщили в ГБР.

По данным пресс-службы, сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, а именно злоупотреблении влиянием и сутенерстве (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369−2 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом скандале с сексуальным подтекстом: один из киевских пасторов избивал, унижал, запугивал и насиловал своих прихожанок.

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