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Состоялся Украинский Женский Конгресс: что обсуждали
В четверг, 23 июля, по инициативе межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде Украины «Равные возможности» и при поддержке международных партнеров состоялся Украинский Женский Конгресс (ONLINE).
Участники и участницы обсудили новые вызовы, связанные с пандемией, и их влияние на местные выборы в Украине, роль политического и общественного лидерства в борьбе с COVID-19 и экономическим кризисом.
Конгресс вдохновенной речью открыла вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Она акцентировала внимание на том, что новая реальность создает новые возможности. По ее словам, этот год поставил перед всеми большой вызов, связанный с COVID-19, однако это не причина, чтобы отступать.
«Мы с трудом завоевали гендерную квоту в 40% представителей женского пола в избирательных списках. Мы ожидаем, стремимся привлечь и побудить как можно больше женщин принять участие в этих выборах. Но мы также видим много препятствий на этом пути: неравнозначные финансовые возможности, неуверенность, страх. Поэтому я призываю всех субъектов избирательного процесса, ЦИК, политические партии, общественные организации, которые занимаются наблюдением за выборами, приложить все свои усилия, чтобы эта квота в 40% была реализована. Чтобы наши женщины смогли в полной мере воспользоваться своим конституционным правом избираться и быть избранными, правом на участие в государственных делах. Поверьте, от этого выиграет все наше общество», — призвала Елена Кондратюк.
Важной частью обсуждения стало видео включение из США Мишель Макгрорти, старшего менеджера программы для политических партий Национального демократического института в Украине.
Свои вдохновляющие видеообращения об участии женщин в местных выборах в октябре 2020 года направили участникам и участницам Конгресса Виола фон Крамон, депутат Европейского парламента, и Дорис Пак, президент женского крыла Европейской народной партии.
Также во время дискуссионной платформы обсуждались вопросы обеспечения потребностей и создания безопасных условий жизни женщинам и мужчинам в условиях пандемии.
«Из-за пандемии COVID-19 весь мир переживает кризис, который несет нагрузку для всего общества, однако женщины страдают от нее больше вследствие нынешнего неравенства. Работники медицинской и социальной сферы играют чрезвычайно важную роль на „передовой“ в борьбе с коронавирусной инфекцией. Украина не исключение. Ключевая задача, которая должна объединить власть и общество, — это широкий комплекс гендерных мер реагирования. В этом я вижу свою важную координационную функцию», — сказала Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Недавно система ООН развития в Украине провела комплексную оценку социально-экономического воздействия COVID-19. Анализ был сделан с учетом гендерных факторов и прав человека, осветил конкретные вызовы и барьеры, с которыми сталкиваются женщины и мужчины и которые мешают им иметь равный доступ к возможностям и услугам. Некоторые предварительные результаты оценки следующие:
● Женщины и девушки больше страдают от пандемии из-за более высокой вероятности заразиться вирусом, что подвергает их и их семьи большему риску;
● В Украине женщины составляют 82% от общего количества медицинских и социальных работников по сравнению со средним показателем 70% во всем мире. Многие из этих женщин страдают от стресса и тревоги, что может негативно сказаться на их профессиональной мотивации;
● Только 14% женщин, принимавших участие в онлайн-опросе и работающих в системе здравоохранения, сказали, что они полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты;
● Опрос также подтвердил, что большинство из этих женщин, которые сверхурочно работают в медицинских службах, сталкиваются с увеличением бремени неоплачиваемой домашней работы;
● Кризис и карантин также привели к росту насилия в семье. Число сообщенных случаев возросло на 30%.
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