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Происшествия

Хватило только палки: в Харькове дерзко ограбили отделение «Укрпочты» (фото)

18:59 23 июля 2020
Сейф

В четверг, 23 июля, в Харькове ограбили почтовое отделение. Ранее дерзкое ограбление автомобиля «Укрпочты» произошло в Полтавской области.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области, в помещение почты на улице Льва Ландау зашел мужчина в «балаклаве» и, угрожая палкой, заставил открыть сейф. Затем он связал кассира и закрыл в подсобном помещении вместе с другой сотрудницей.

По предварительным данным, мужчина завладел 30 тысячами гривен. Он скрылся с места происшествия до прибытия правоохранителей. Наряды полиции пытаются разыскать злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Киеве преступники с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат. Они извлекли кассеты с деньгами и скрылись. Взрыв также повредил отделку фасада здания.

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