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Происшествия

На Подоле в Киеве взорвали банкомат: детали и фото происшествия

10:20 21 июля 2020
На месте происшествия

Во вторник, 21 июля, в Подольском районе Киева злоумышленники взорвали находящийся на улице банкомат и забрали из него всю наличность. Ранее под Винницей при взломе банкомата преступники разжились миллионом долларов.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, взрыв произошел возле продуктового магазина, находящегося на улице Выговского. Местный житель видел, что действовали трое злоумышленников.

Предварительно установлено, что банкомат взорвали с помощью газовоздушной смеси. Из него пропали кассеты с деньгами. Взрыв повредил также внутреннюю и внешнюю отделку фасада здания.

Полицейские осмотрели место преступления, изъяли и проработали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей. Проводится дальнейшее расследование.

Ранее сообщалось, что в Берегово один из банкоматов внезапно выдал пользователю в десять раз больше денег, чем была запрашиваемая сумма.

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