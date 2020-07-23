27.74 / 28.04 31.83 / 32.39
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Луцкий террорист не держит обиды на Зеленского из-за удаления скандального видео

21:36 23 июля 2020
Судебное заседание

Террорист Максим Кривош, который во вторник, 21 июля, захватил заложников в Луцке, прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского, удалившего видео с призывом смотреть фильм «Земляне».

Как сообщает УНН, Кривош считает, что видеообращение выполнило задачу, поэтому ничего страшного в удалении записи нет.

«Я думаю, видео успели посмотреть много людей и много загрузили его, поэтому, думаю, это не проблема», — сказал Кривош перед тем, как началось судебное заседание по избранию ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста Кривоша рекомендовать украинцам посмотреть фильм «Земляне». Видео с обращением главы государства появилось на официальных ресурсах. Однако после обезвреживания террориста ролик удалили.

4

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

«Газель» съехала в кювет и перевернулась

На Днепропетровщине разбился маршрутный автобус: 15 пострадавших, водитель сбежал

Задержанный стрелок

Под Одессой мужчина открыл стрельбу по полицейским (фото)

Коби Брайант

Куча переломов: школьник рухнул с балкона, подражая Коби Брайанту (видео)

Диван

Странная смерть волонтера в Киеве: полиция объяснила кровавые пятна на диване

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер