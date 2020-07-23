Луцкий террорист не держит обиды на Зеленского из-за удаления скандального видео

Террорист Максим Кривош, который во вторник, 21 июля, захватил заложников в Луцке, прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского, удалившего видео с призывом смотреть фильм «Земляне».

Как сообщает УНН, Кривош считает, что видеообращение выполнило задачу, поэтому ничего страшного в удалении записи нет.

«Я думаю, видео успели посмотреть много людей и много загрузили его, поэтому, думаю, это не проблема», — сказал Кривош перед тем, как началось судебное заседание по избранию ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста Кривоша рекомендовать украинцам посмотреть фильм «Земляне». Видео с обращением главы государства появилось на официальных ресурсах. Однако после обезвреживания террориста ролик удалили.

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