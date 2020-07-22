Вышел из автобуса и ждал полицейских: появилось полное видео задержания луцкого террориста

В сети появилось новое видео задержания луцкого террориста Максима Кривоша, которое оставило массу вопросов. Во всяком случае, такой комментарий под видео оставил его автор, Валерий Пельц.

В кадре видно, как мужчина выходит из автобуса и какое-то время стоит у автобуса, разведя руки. Спустя минуту к нему наконец подходят (!) силовики и только после этого у автобуса взрывается граната.

«Видео, как террорист сдался. А для чего потом была светошумовая граната и БТР? Так и не ясно…», — оценил он случившееся.

«А граната взорвалась далеко в стороне от автобуса. Есть видео, на котором очень хорошо это видно. То-то было удивительно, какие спокойные выходили „заложники“. Как после прогулки», — указал на странности пользователь Анатолий Сивушов.

«Террорист удивленно разводит руками — Вы меня будете задерживать, или как?», — скептически оценил ситуацию Сергей Николаевич, назвав случившееся «новым шоу «Квартал-95».

Полное видео задержания Кривоша появилось на странице в Facebook Pavlovsky News. На нем также хорошо видно, что террорист самостоятельно вышел из автобуса и некоторое время ждал, когда его задержат.

Напомним, уже ночью в сети появились фото из захваченного террористом автобуса «Берестечко — Краснилов», где 21 июля Максим Кривош удерживал в заложниках 15 пассажиров. В свою очередь президент Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с террористом в течение получаса.

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