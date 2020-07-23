Сбежавшего полтавского террориста ищут с помощью квадрокоптеров и собак (видео)

На Полтавщине продолжается спецоперация по задержанию 32-летнего Романа Срипника, который в четверг, 23 июля, взял в заложники начальника уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области полковника Виталия Шияна и покинул город на предоставленной им по требованию служебной машине ВАЗ-2111.

Свернув с оживленной трассы Киев — Харьков в Решетиловском районе на второстепенную дорогу, он бросил автомобиль с заложником в Миргородском районе и скрылся в ближайшей лесополосе.

В селе Великий Байрак Миргородкого района развернут оперативный штаб по поиску беглеца, туда стянуты значительные ресурсы силовиков — от работников райотдела до Нацгвардии и СБУ. Террориста, сбежавшего с гранатой РГД-5, которой он грозился подорвать себя вместе с оперативником, пытавшимся его задержать, ищут также с помощью вертолета, кинологи с собаками и специалисты с квадрокоптерами. Подтянута также техника, которая будет обеспечивать поиски ночью. Вероятнее всего, злоумышленник прячется в полях кукурузы и подсолнухов.

Среди тех, кто участвует в спецоперации, освобожденный полковник Виталий Шиян, который добровольно согласился стать заложником террориста взамен оперативника. Глава облгосадминистрации Олег Синегубов позвонил полковнику и поблагодарил за мужественный поступок, назвав его поступком настоящего офицера.

Тем временем полиция просит помощи местных жителей в поимке преступника. Об этом заявил в комментарии телеканалу «Украина-24» руководитель департамента коммуникации Нацполиции Артем Шевченко.

«Все будет, на мой взгляд, очень предвидимо. Главное — чтобы безопасно. Этот человек обязательно будет задержан правоохранительными органами, вопрос лишь во времени. Поэтому я бы советовал ему не прятаться, а сдаться правосудию. Три статьи у него прибавились уже сегодня», — отметил Шевченко.

Напомним, подозреваемый в серии автоугонов 32-летний полтавчанин Роман Скрипник во время задержания взял в заложники офицера полиции. Главное требование — чтобы его не отправляли в тюрьму.

Скрипник уже трижды привлекался уголовной ответственности, в том числе дважды за кражи и за изготовление и хранение наркотиков, однако отделывался штрафом и условным наказанием. Известно также, что в 2015—2016 годах он служил в зоне АТО. Скрипник женат, имеет сына, перешедшего в пятый класс. Соседи характеризуют Романа как конфликтного человека и стараются с ним не общаться.

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