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Требовали полтора миллиона: в Харькове разоблачили вымогателей, представлявшихся "сотрудниками спецслужб"
В Харькове, где накануне была раскрыта преступная группировка, держащая в страхе жителей трех областей, произведены задержания по еще одной банде вымогателей, требовавших с представителей малого бизнеса.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове организатора и участников преступной группировки, которые, угрожая физической расправой, требовали деньги с предпринимателей, в частности 1,6 миллиона гривен и 40 тысяч евро от представителя местного бизнеса», — указано в сообщении.
Так, работающая по всей территории Украины банда запугивала бизнесменов, угрожала им физической расправой и требовала перевести на счет немалые деньги, выдавая себя за сотрудников СБУ.
Сейчас фигурантам инкриминируют вымогательство и требуют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители проверяют, сколько человек банда успела обмануть.
Напомним, в городе Днепр банда рэкетиров выдавала себя за сотрудников СБУ, следователей полиции и «воров в законе». Погорели лже-силовики при «наезде» на предпринимателя, с которого требовали 300 тыс. долларов. В случае неуплаты бандиты угрожали потерпевшему и его родственникам физической расправой.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что правоохранители задокументировали масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта «Борисполь».36
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