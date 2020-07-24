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Происшествия

Требовали полтора миллиона: в Харькове разоблачили вымогателей, представлявшихся "сотрудниками спецслужб"

1:55 24 июля 2020
Задержание вымогателей

В Харькове, где накануне была раскрыта преступная группировка, держащая в страхе жителей трех областей, произведены задержания по еще одной банде вымогателей, требовавших с представителей малого бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове организатора и участников преступной группировки, которые, угрожая физической расправой, требовали деньги с предпринимателей, в частности 1,6 миллиона гривен и 40 тысяч евро от представителя местного бизнеса», — указано в сообщении.

Так, работающая по всей территории Украины банда запугивала бизнесменов, угрожала им физической расправой и требовала перевести на счет немалые деньги, выдавая себя за сотрудников СБУ.

Сейчас фигурантам инкриминируют вымогательство и требуют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители проверяют, сколько человек банда успела обмануть.

Напомним, в городе Днепр банда рэкетиров выдавала себя за сотрудников СБУ, следователей полиции и «воров в законе». Погорели лже-силовики при «наезде» на предпринимателя, с которого требовали 300 тыс. долларов. В случае неуплаты бандиты угрожали потерпевшему и его родственникам физической расправой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что правоохранители задокументировали масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта «Борисполь».

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