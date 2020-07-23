На реконструкции аэропорта "Борисполь" украли почти 40 миллионов гривен, — СБУ

Служба безопасности Украины, сотрудники которой на днях обезвредили под Харьковом преступную группировку, задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта «Борисполь».

Об этом говорится в сообщении на сайте Службы.

В частности, оперативники ведомства установили, что менеджмент коммерческой структуры в 2017 стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту.

Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины проводят ряд обысков в офисах и по месту жительства фигурантов производства.

Так, в квартире одного из фигурантов правоохранители изъяли около 60 тысяч долларов и более 1,5 миллиона гривен — при этом законность их происхождения не подтверждена.

«Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов. Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины», — сказано в сообщении.

Операция проводится совместно с следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что СБУ задержала своего бывшего агента, которого боевики «ДНР» обвинили в ликвидации Захарченко.

71

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter