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Макрон угодил мячом ребенку в голову — момент попал на видео
Президент Франции Эммануэль Макрон, который весьма эмоционально вел себя на саммите ЕС в Брюсселе, прибыл в замок Шамбор, чтобы ознакомиться с социальной программой «Летние соседи 2020» для молодых людей, которые не имеют возможности поехать куда-либо отдохнуть.
Как сообщает Europe 1, французский лидер, сбросив пиджак и засучив рукава рубашки, решил сыграть в футбол с подростками. В ходе игры президент попал мячом в голову одному из мальчиков. Удар был такой силы, что юный футболист упал. Однако Макрон не обратил на это никакого внимания, продолжая игру.
Инцидент попал на видео, которое распространилось по соцсетям.
Quartiers d'été 2020. Emmanuel Macron rencontre des jeunes au Château de Chambord. #babyfoot pic.twitter.com/f6kVGIXVtx— Gilles Gallinaro (@GallinaroG) July 22, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Эммануэль и Брижит Макрон попали в окружение сердитой толпы, требовавшей отставки президента (видео).
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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