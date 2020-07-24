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Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на папарацци, снимавших их сына Арчи с помощью дрона

8:19 24 июля 2020
Принц Гарри, Меган Маркл и Арчи

Меган Маркл и принц Гарри, которые уже судятся с рядом британских изданий, обвиняя их в клевете и вмешательстве в частную жизнь, подали в суд на американских фотографов-папарацци. Хотя и не знают точно, с кем конкретно они судятся.

Герцог и герцогиня Сассекские желают предотвратить продажу и публикацию снимков их годовалого сына Арчи, которые были сделаны с помощью дронов, запущенных над территорией лос-анджелесского особняка продюсера и актера Тайлера Перри, где сейчас проживает семья. Об этом сообщает издание Daily Star.

В поданной в суд жалобе сказано, что фото были сделаны во время карантина неустановленными лицами. Супруги считают это грубым нарушением их приватности.

«Каждому человеку, каждому члену семьи в Калифорнии гарантируется законом неприкосновенность частной жизни в их собственном доме. Никаких дронов, вертолетов или телефото-линз…», — говорит Майкл Камп, адвокат внука британской королевы Елизаветы и его жены. Он подчеркнул, что Меган и Гарри принимают меры, чтобы защитить своего ребенка и остановить тех, кто пытается нажиться на своих незаконных действиях.

Поскольку супруги не знают, кто именно снимал их сына, они хотят добиться, чтобы суд позволил им предъявлять претензии всем, кто будет распространять эти фото. И предупреждают все СМИ, что у них будут проблемы в случае публикации снимков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри подавали жалобу в полицию, утверждая, что безопасность их семьи находится под угрозой из-за летающих над их особняком беспилотников. Некоторые дроны пролетали над территорией особняка на высоте не более шести метров, делая невозможными прогулки с ребенком.

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