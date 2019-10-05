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Война Меган и Гарри с прессой набирает обороты: принц подал в суд еще на два британских издания

Война, объявленная Меган Маркл и принцем Гарри британской прессе набирает обороты. Как стало известно, Его Высочество подал в суд на владельцев еще двух изданий — газеты The Sun и Daily Mirror. Эту информацию подтвердил Букингемский дворец.

Гарри обвиняет таблоиды в незаконном перехвате голосовых сообщений с его мобильного телефона.

Как пишет издание Metro, это может стать первым случаем, когда член королевской семьи будет давать свидетельские показания в суде в деле против СМИ.

Подробности пока не сообщаются, но предполагается, что имеются в виду инциденты начала 2000-х годов.

История с прослушиванием телефонов знаменитостей, в том числе и членов британской королевской семьи. В 2009 году cтало известно, что репортеры могли получить незаконный доступ к голосовой почте около трех тысяч человек в числе которых были тогдашний мэр Лондона Борис Джонсон, актеры Хью Грант и Гвинет Пэлтроу, певец Джордж Майкл и многие другие. В 2011 году эта история привела к полномасштабному расследованию в изданиях, принадлежавших медиа-магнату Руперту Мердоку, и закрытию таблоида News of the World.

Ранее на этой неделе Меган Маркл и принц Гарри подали иск против британской газеты Mail on Sunday, опубликовавшей личное письмо герцогини ее отцу. А Гарри обнародовал весьма эмоциональное заявление с упреками в адрес СМИ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о помолвке брата Кейт Миддлтон Джеймса.

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