"Полтавского террориста" до сих пор не нашли: в полиции рассказали, где проводят поиски

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На Полавщине продолжается спецоперация правоохранителей, которые всю ночь искали сбежавшего Романа Скрипника, взявшего в заложники начальника уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области полковника Виталия Шияна, а потом отпустившего его и скрывшегося.
Как сообщил «РБК-Украина» пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин, спецоперация длилась всю ночь и продолжается. В поиски Романа Скрипника в Решетиловском лесу вовлечены несколько правоохранительных структур, в том числе Нацгвардия и СБУ.
«Положительных результатов не дало, но поиски продолжаются», — отметил спикер полиции Полтавщины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Романа Скрипника, скрывшегося в лесу, ищут при помощи квадрокоптеров. Правоохранители развернули штаб в селе Великий Байрак Миргородкого района.218
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