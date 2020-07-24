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"Полтавского террориста" до сих пор не нашли: в полиции рассказали, где проводят поиски

10:02 24 июля 2020
Роман Скрипник

На Полавщине продолжается спецоперация правоохранителей, которые всю ночь искали сбежавшего Романа Скрипника, взявшего в заложники начальника уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области полковника Виталия Шияна, а потом отпустившего его и скрывшегося.

Как сообщил «РБК-Украина» пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин, спецоперация длилась всю ночь и продолжается. В поиски Романа Скрипника в Решетиловском лесу вовлечены несколько правоохранительных структур, в том числе Нацгвардия и СБУ.

«Положительных результатов не дало, но поиски продолжаются», — отметил спикер полиции Полтавщины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Романа Скрипника, скрывшегося в лесу, ищут при помощи квадрокоптеров. Правоохранители развернули штаб в селе Великий Байрак Миргородкого района.

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