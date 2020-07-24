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Происшествия

За убийство младенца — испытательный срок: на Черкасчине суд вынес удивительно мягкий приговор

10:39 24 июля 2020
Женщина

Смелянской городской суд Черкасской области признал 33-летнюю женщину виновной в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой многодетная мать, пытаясь избавиться от ребенка, убила себя.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, за умышленное убийство своего новорожденного ребенка суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы. Причем ее освободили от отбывания этого срока с применением годичного испытательного срока.

Судебное разбирательство установило, что обвиняемая самостоятельно родила в домашних условиях живого, доношенного ребенка. Пр этом она не приняла меры по оказанию новорожденному послеродовой опеки, а положила младенца в полиэтиленовый пакет, что привело к его смерти. Затем женщина вынесла труп ребенка на свалку.

Ранее сообщалось, под Одессой женщина закопала своего младенца живьем.

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