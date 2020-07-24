Поджог дома Шабунина: полиция рассказала о результатах поиска взрывчатки

В некоторых СМИ появилась информация, что на месте поджога дома Шабунина в Бориспольском районе найдены остатки взрывных устройств. Однако в полиции заявили, что признаков использования взрывчатки на месте пожара не обнаружено.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области, взрывотехники и сотрудники специализированных лабораторий дополнительно осмотрели место происшествия и не обнаружили никаких остатков взрывчатых предметов.

На месте пожара изъяты мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Они направлены на экспертизы в лаборатории, по результатам которых будет установлена причина возгорания дома.

Как сообщалось ранее, полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и устанавливает причастных к поджогу дома антикоррупционера Шабунина.

115

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter