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Происшествия

Поджог дома Шабунина: полиция рассказала о результатах поиска взрывчатки

11:21 24 июля 2020
На месте пожара

В некоторых СМИ появилась информация, что на месте поджога дома Шабунина в Бориспольском районе найдены остатки взрывных устройств. Однако в полиции заявили, что признаков использования взрывчатки на месте пожара не обнаружено.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области, взрывотехники и сотрудники специализированных лабораторий дополнительно осмотрели место происшествия и не обнаружили никаких остатков взрывчатых предметов.

На месте пожара изъяты мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Они направлены на экспертизы в лаборатории, по результатам которых будет установлена причина возгорания дома.

Как сообщалось ранее, полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и устанавливает причастных к поджогу дома антикоррупционера Шабунина.

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