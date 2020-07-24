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Поджог дома Шабунина: полиция рассказала о результатах поиска взрывчатки
В некоторых СМИ появилась информация, что на месте поджога дома Шабунина в Бориспольском районе найдены остатки взрывных устройств. Однако в полиции заявили, что признаков использования взрывчатки на месте пожара не обнаружено.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области, взрывотехники и сотрудники специализированных лабораторий дополнительно осмотрели место происшествия и не обнаружили никаких остатков взрывчатых предметов.
На месте пожара изъяты мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Они направлены на экспертизы в лаборатории, по результатам которых будет установлена причина возгорания дома.
Как сообщалось ранее, полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и устанавливает причастных к поджогу дома антикоррупционера Шабунина.115
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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