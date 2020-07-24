Режиссера Гая Ричи лишили прав на полгода за пользование мобильным за рулем (фото, видео)

Знаменитого британского режиссера Гая Ричи, создателя фильмов «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Шерлок Холмс», «Аладдин», лишили прав на шесть месяцев. Это произошло после того, как о нем сообщил в полицию проезжавший мимо велосипедист Майк ван Эрп, который снял бывшего мужа певицы Мадонны на видео с помощью размещенной на его шлеме камеры. 51-летний режиссер набирал сообщение на мобильном телефоне, сидя за рулем. Его машина в этот момент стояла в пробке. Бдительный Майк сделал ему замечание. Знаменитость он при этом не узнал. Инцидент произошел в январе, а сейчас было вынесено решение по делу Ричи.

Ранее Ричи, кстати, трижды штрафовали за превышение скорости.

Как сообщает издание The Sun, 48-летний ван Эрп является настоящим охотником за нарушителями. Он рассказал, что за год «отловил» в Лондоне 358 водителей, пользовавшихся телефоном. Общая сумма уплаченных ими штрафов составила 45 тысяч долларов.

Ван Эрп, который работает инструктором по катанию на роликовых коньках, говорит, что делает это ради своего отца, которого сбил насмерть пьяный водитель.

Майк уверен, что помогает делать дороги безопаснее.

Гай Ричи с телефоном за рулем. Фото Evening Standard.

Майк ван Эрп

Ранее «ФАКТЫ» писали — Водитель Renault превысил скорость за неделю 23 раза.

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