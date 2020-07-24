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Американец выиграл в лотерею 22 миллиона и отдал половину другу из-за обещания, данного 28 лет назад (видео)
Житель американского штата Висконсин Том Кук и его близкий друг Джозеф Фини дали в 1992 году друг другу обещание поделить пополам любой выигрыш в лотерею, какой бы ни выпал на долю каждого из них. И вот, 28 лет спустя, Том, купивший в июне лотерейный билет, сорвал джекпот в лотерею Powerball — 22 миллиона долларов. И, не колеблясь исполнил свое обещание, отдав половину выигрыша другу. «Уговор есть уговор», — заявил он.
Как сообщает New York Daily News, сначала Том сам не мог поверить, что ему выпала такая удача. Потом сообщил новость жене, повергнув ее в шок. А затем позвонил Джозефу, который поначалу решил, что приятель его разыгрывает.
Фини, работавший пожарным, уже на пенсии. Ставший миллионером Том, у которого уже есть правнуки, до сих пор работал, но уже подал заявление об увольнении.
Друзья решили взять всю сумму сразу — в этом случае она уменьшается до 16,7 миллионов долларов. На руки каждый из них, после вычета налогов, получит примерно по 5,7 миллиона долларов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что американец выиграл в лотерею четыре миллиона долларов — во второй раз за три года.
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Американец выиграл в лотерею 22 миллиона и отдал половину другу из-за обещания, данного 28 лет назад (видео)
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