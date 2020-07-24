Самой большой проблемой для выпускников школ оказалось знание украинского языка и истории страны

Несмотря на снижение пороговых баллов для ВНО-2020 в связи с пандемией коронавируса основное тестирование — по украинскому языку и литературе — провалили 23 тысячи абитуриентов (всего участие в оценивании приняли 275 тысячи молодых людей). Об этом свидетельствуют данные Украинского центра оценивания качества образования.

Максимальная рейтинговая оценка, которую можно было получить по этому предмету, составляла 104 балла, при этом т.н. «порогом» были 22 балла. Именно его и не преодолели 8,32% абитуриентов.

Количество юношей и девушек, «проваливших» ВНО по истории Украины, оказалось таким же — 23 тысячи абитуриентов (13,19% из 178 714 участников тестирования) не преодолели «порог» в 25 баллов.

По другим предметам порог «сдал/не сдал» не преодолели: по английскому языку — 7,35%, испанскому языку — 11,3%, немецкому языку — 11,4%, французскому языку — 7,8%, по биологии — 5,51%.

На неприятную тенденцию обратила внимание в сети известный журналист Янина Соколова, в ответ на пост которой пользователи Facebook написали, что 10% отсеявшихся — не такой и плохой результат.

А Егор Стадный объяснил, что в этом году тех, кто не преодолел порог, значительно меньше, чем в прошлом, потому что ДПА не проводилось в форме ВНО, и напомнил, что в 2019 году украинский язык не смогли сдать 56 (!) тысяч участников тестирования.

Напомним, 24 июля стартует дополнительная сессия ВНО-2020.

Фото grad.ua/

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