27.64 / 27.93 31.76 / 32.31
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Самой большой проблемой для выпускников школ оказалось знание украинского языка и истории страны

16:18 24 июля 2020
Самой большой проблемой для выпускников школ оказалось знание украинского языка и истории страны

Несмотря на снижение пороговых баллов для ВНО-2020 в связи с пандемией коронавируса основное тестирование — по украинскому языку и литературе — провалили 23 тысячи абитуриентов (всего участие в оценивании приняли 275 тысячи молодых людей). Об этом свидетельствуют данные Украинского центра оценивания качества образования.

Максимальная рейтинговая оценка, которую можно было получить по этому предмету, составляла 104 балла, при этом т.н. «порогом» были 22 балла. Именно его и не преодолели 8,32% абитуриентов.

Количество юношей и девушек, «проваливших» ВНО по истории Украины, оказалось таким же — 23 тысячи абитуриентов (13,19% из 178 714 участников тестирования) не преодолели «порог» в 25 баллов.

По другим предметам порог «сдал/не сдал» не преодолели: по английскому языку — 7,35%, испанскому языку — 11,3%, немецкому языку — 11,4%, французскому языку — 7,8%, по биологии — 5,51%.

На неприятную тенденцию обратила внимание в сети известный журналист Янина Соколова, в ответ на пост которой пользователи Facebook написали, что 10% отсеявшихся — не такой и плохой результат.

А Егор Стадный объяснил, что в этом году тех, кто не преодолел порог, значительно меньше, чем в прошлом, потому что ДПА не проводилось в форме ВНО, и напомнил, что в 2019 году украинский язык не смогли сдать 56 (!) тысяч участников тестирования.

Напомним, 24 июля стартует дополнительная сессия ВНО-2020.

Фото grad.ua/

133

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Военный с автоматом

Полномасштабная война на Кавказе: чем грозит конфликт между Азербайджаном и Арменией

Самоубийца

В исправительной колонии на Кировоградщине сотрудница застрелилась на наблюдательной вышке

Самой большой проблемой для выпускников школ оказалось знание украинского языка и истории страны

Самой большой проблемой для выпускников школ оказалось знание украинского языка и истории страны

СКК Олимпийский

В Москве взорвали стадион, где дрались братья Кличко: эффектное видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер