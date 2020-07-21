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ВНО-2020: появилось расписание дополнительной сессии
Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) обнародовал график дополнительной сессии внешнего независимого оценивания знаний (ВНО), которая стартует 24 июля 2020 года. Напомним, участие в дополнительной сессии могут принять
График дополнительной сессии ВНО Центр опубликовал в Facebook.
- 24 июля — физика;
- 28 июля — математика;
- 29 июля — испанский язык;
- 30 июля — французский язык;
- 31 июля — немецкий язык;
- 3 августа — английский язык;
- 4 августа — украинский язык и литература;
- 5 августа — биология;
- 6 августа — история Украины;
- 7 августа — география;
- 10 августа — химия.
Результаты пробной сессии ВНО будут известны 14 августа.
Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания знаний состоялась с 25 июня по 17 июля. Для абитуриентов действовали жесткие карантинные ограничения — они должны были находиться в аудиториях в масках, а на входе проводился температурный скрининг. Из-за этого даже было решено снизить пороговые баллы, к которым привязана шкала оценок по внешнему независимому тестированию.
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