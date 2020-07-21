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ВНО-2020: появилось расписание дополнительной сессии

17:51 21 июля 2020
ВНО-2020: появилось расписание дополнительной сессии

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) обнародовал график дополнительной сессии внешнего независимого оценивания знаний (ВНО), которая стартует 24 июля 2020 года. Напомним, участие в дополнительной сессии могут принять в т. ч. абитуриенты из пострадавших от паводка населенных пунктов Западной Украины.

График дополнительной сессии ВНО Центр опубликовал в Facebook.

  • 24 июля — физика;
  • 28 июля — математика;
  • 29 июля — испанский язык;
  • 30 июля — французский язык;
  • 31 июля — немецкий язык;
  • 3 августа — английский язык;
  • 4 августа — украинский язык и литература;
  • 5 августа — биология;
  • 6 августа — история Украины;
  • 7 августа — география;
  • 10 августа — химия.

Результаты пробной сессии ВНО будут известны 14 августа.

Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания знаний состоялась с 25 июня по 17 июля. Для абитуриентов действовали жесткие карантинные ограничения — они должны были находиться в аудиториях в масках, а на входе проводился температурный скрининг. Из-за этого даже было решено снизить пороговые баллы, к которым привязана шкала оценок по внешнему независимому тестированию.

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