ВНО-2020: появилось расписание дополнительной сессии

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) обнародовал график дополнительной сессии внешнего независимого оценивания знаний (ВНО), которая стартует 24 июля 2020 года. Напомним, участие в дополнительной сессии могут принять в т. ч. абитуриенты из пострадавших от паводка населенных пунктов Западной Украины.

График дополнительной сессии ВНО Центр опубликовал в Facebook.

24 июля — физика;

28 июля — математика;

29 июля — испанский язык;

30 июля — французский язык;

31 июля — немецкий язык;

3 августа — английский язык;

4 августа — украинский язык и литература;

5 августа — биология;

6 августа — история Украины;

7 августа — география;

10 августа — химия.

Результаты пробной сессии ВНО будут известны 14 августа.

Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания знаний состоялась с 25 июня по 17 июля. Для абитуриентов действовали жесткие карантинные ограничения — они должны были находиться в аудиториях в масках, а на входе проводился температурный скрининг. Из-за этого даже было решено снизить пороговые баллы, к которым привязана шкала оценок по внешнему независимому тестированию.



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