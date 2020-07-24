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Рафаэль Надаль купил роскошную яхту за 5 миллионов (фото)
Экс-первая ракетка мира, один из лучших теннисистов современности испанец Рафаэль Надаль, в январе прошлого года женившийся на своей давней подруге Хиске Марии Перелло, побаловал себя дорогой покупкой.
Спортсмен приобрел шикарную яхту 80 Sunreef Power, стоимость которой, по подсчетам экспертов, составила пять миллионов евро. Длина транспортного средства составляет 24 метра, в ней 7 кают, способных вместить до 12 гостей. Стоит сказать, что параметры и внутреннее убранство транспортного средства поистине впечатляют.
Отметим, что формально сделку купли-продажи Рафаэль оформил еще в прошлом году, но вынужден был почти год ожидать, когда яхта выйдет из-под конвеера. В итоге, обновка подоспела аккурат ко дню рождения теннисиста, который испанец отпраздновал 3 июня.
Добавим, что Надаль, за карьеру выигравший 19 турниров серии «Большого шлема», активно готовится к возобновлению сезона после карантина, вызванного пандемией коронавируса, на кортах своей академии в Манакоре. Теннисист официально подтвердил, что примет участие в турнире Masters в Мадриде, который пройдет в сентябре.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Конор Макгрегор купил шикарную яхту Prestige 750 за 4 миллиона долларов.38
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