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Теннисист Рафаэль Надаль женится: фото очаровательной невесты
Один из самых титулованных теннисистов (17 побед на турнирах серии «Большого шлема») мира испанец Рафаэль Надаль объявил о том, что в 2019 году официально потеряет статус холостяка. 32-летний спортсмен сыграет свадьбу со своей девушкой Хиской Марией Перелло, с которой встречается уже на протяжении 14 лет.
Пара обручилась в мае 2018-го в Риме — к слову, это произошло перед турниром в столице Италии, который Рафа впоследствии выиграл — и держала эту новость в секрете. Свадьбу влюбленные планируют сыграть этой осенью на Мальорке, где родились будущие молодожены.
* Хиска Мария Перелло
Примечательно, что 30-летняя девушка поддерживала жениха на Australian Open, где Надаль в финале уступил сербу Новаку Джоковичу. После одного из матчей, давая интервью прямо на корте, испанец рассказал об отношениях со своей будущей супругой: «Наверное, только в 2017 году Хиска начала сопровождать меня на турнирах, присутствовать на моих матчах. На тот момент она получила такой себе wild card (в спорте особое приглашение какому-либо не прошедшему общую квалификацию на соревнование спортсмену или команде. — Авт.). Сейчас же, по истечению 14 проведенных лет вместе, ей не нужны wild card вообще — она может появляться где угодно и когда захочет», — поведал Надаль под одобрительные возгласы болельщиков.
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