Зеленский предлагает Раде отменить залог для арестованных наркоторговцев

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде усилить ответственность за совершение преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков. Напомним, в середине июля полиция ликвидировала сеть из 6 нарколабораторий в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Ривненской областях, которую организовали 4 человека.

Так, в парламент внесен законопроект, которым мерой пресечения для этой категории правонарушителей должно быть содержание под стражей — без альтернативы внесения залога подозреваемыми.

По мнению главы государства, внесении этих изменений в законодательство позволит правоохранительным органам более эффективно противодействовать незаконному распространению на территории Украины наркотиков и психотропных веществ.

В настоящее время президентский проект закона находится на рассмотрении в профильном комитете Рады.

Напомним, в конце июня президент Зеленский внес в украинский парламент законопроект о судоустройстве и статусе судей, имеющий статус неотложного.

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