Происшествия

Работали через мессенджеры и "закладки": в Украине раскрыта крупная сеть нарколабораторий

В Украине зафиксировано очередное дело о распространении наркотиков, фигуранты которого применяли современные средства связи для выполнения своих преступных действий.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции.

Так, речь идет о сети из 6 нарколабораторий в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Ривненской областях, которую на днях «накрыли» полицейские.

Во время обысков изъяли 2 кг каннабиса, 1 кг амфетамина и 300 кг прекурсоров общей стоимостью 1,5 млн гривен.

Работу сети лабораторий организовали и контролировали 4 человека.

«Сбыт наркотиков злоумышленники организовали через мессенджеры. К покупателям товар попадал через так называемые „закладки“. Большинство участников группы уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений», — отметил замначальника Департамента противодействия наркопреступности Вячеслав Сафонов.

Оперативники провели ряд обысков в нарколабораториях, автомобилях и по месту жительства фигурантов.

«Досудебное расследование по части второй статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса продолжается. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», — добавил Сафонов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе оперативники Службы безопасности утилизировала более 4 тонн наркотических средств стоимостью 100 миллионов долларов. В частности, силовики расследовали незаконное обращение наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

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