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Происшествия

Спасти не смогли: под Одессой от малярии умер моряк

20:29 24 июля 2020
комар

27-летний житель Измаильского района (на юге Одесской области) умер от тропической малярии. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил главный санитарный врач региона Виталий Гончаров. (Недавно во Львове заболел малярией мужчина, долго работавший в Африке.)

«Молодого мужчину 16 июля сняли с борта судна, находившегося возле северо-западного берега Африки в связи с появлением симптомов заболевания», — сказал Гончаров, добавив, что, прервав рейс, моряк вернулся на родину.

Причина заражения — в том, что мужчина не принимал профилактических противомалярийных препаратов. Спасти его не представилось возможным.

Как отметил Гончаров, с начала текущего года в Одесской области зафиксировано три случая заражения малярией, все люди были инфицированы в тропических странах.

Для справки

Малярия (болотная лихорадка) — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles («малярийных комаров»). Заболевание сопровождается лихорадкой, ознобом, увеличением размеров селезенки, анемией и пр. Характеризуется хроническим рецидивирующим течением.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что малярию обнаружили у гражданина Нигерии, который приехал в Украину поличным делам и посетил Харьков.

Читайте также: Двое запорожцев заразились малярией в командировке в Судан. Одного спасти не удалось

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