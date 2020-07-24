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Странная смерть волонтера: в МВД раскрыли содержание предсмертной записки Кучапина
В МВД сообщили важные подробности следствия по факту смерти в Киеве известного волонтера Алексея Кучапина. Напомним, полиция квалифицировала его по статье 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»).
По словам директора департамента коммуникации МВД Артема Шевченко, в пользу версии о самоубийстве может свидетельствовать найденная в квартире записка.
В ней погибший написал, что его предыдущая жизнь была «нехорошей, неправедной», потом он изменился, но в последнее время ему снова не удавалось быть хорошим человеком.
«А завершение записки, согласно первичному мнению следствия, можно трактовать как прощание с этим миром», — цитирует Шевченко ресурс Zmina.info.
Тем не менее сама записка еще должна быть проверена психологами и графологами, чтобы установить авторство.
Напомним, тело волонтера Алексея Кучапина, который пропал еще 16 июля, нашли в одной из квартир в Днепровском районе (жил он в Деснянском) только спустя 6 дней.181
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