- 13:34 Выработать коллективный иммунитет к COVID-19 невозможно: ученые пришли к неутешительному выводу
- 13:31 Объявившая о новой волне эпидемии COVID-19 Черногория ввела запрет для украинских туристов
- 13:26 Новой участницей "Танців з зірками" стала звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая
- 13:24 Действиями Кривоша руководили: в СБУ объяснили, почему луцкий террорист больше минуты ждал задержания
- 13:19 Боевики на Донбассе сбросили с беспилотника гранатометный выстрел: ранены двое бойцов ВСУ
- 13:11 Двое детей спаслись из горящей квартиры, спрыгнув с 12-метровой высоты на руки соседей
- 13:05 Мальчику, ценой 90 швов спасшему сестренку от агрессивного пса, вручен чемпионский пояс WBC
- 12:56 Зеленский отменил визы для граждан Омана и еще нескольких стран
- 12:51 Известный волонтер найден мертвым в Киеве
- 12:44 Иск на три миллиарда: международные табачные гиганты идут в арбитражный суд
- 12:30 У Авакова объяснили, зачем спецназ "штурмовал" автобус в Луцке, когда террорист был уже задержан
- 12:16 В Киеве переполох из-за подозрительного предмета возле станции метро: видео с места события
Известный волонтер найден мертвым в Киеве
В Киеве нашли тело волонтера Алексея Кучапина — он пропал еще 16 июля, сказав родным, что уезжает в Днепр и больше на связь не выходил. Ранее сообщалось, что в реанимации умер волонтер Виталий Панич.
Как сообщают в полиции Киева, тело пропавшего Кучапина было обнаружено в квартире дома в Днепровском районе, в то время, как Алексей Кучапин жил в Деснянском районе.
«Во время предварительного осмотра тела криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы», — заявили в полиции и добавили, что следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — естественная смерть.
«Да, это он — Алексей Кучапин. Его тело найдено в съемной квартире в Киеве. При нем были документы. 90% - это естественная смерть, но еще сегодня будет вскрытие тела, тогда мы уже официально сможем назвать причину смерти. Сейчас ждем родственников и близких для опознания тела», — сказала в комментарии «1+1» пресс-офицер Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская.
Алексея Кучапина — волонтера, руководителя «Дома милосердия», помогавшего бездомным людям, искали все эти дни не только правоохранители, но и родные, близкие и друзья.
«Последние время Леша активно занимался расследованием продаж детей на экспорт и пытался помочь вырваться из рабства незаконно удерживаемым под эти „программы“ девочкам-сиротам. Также он пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры», — писал в соцсетях Захария Керстюк.
По его словам, ходили слухи о том, что Кучапин уехал в Днепр Бла-бла-каром, однако эту информацию в компании не подтвердили…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове внезапно умер протоиерей Православной церкви Украины Андрей Дуда, капеллан и волонтер.433
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Действиями Кривоша руководили: в СБУ объяснили, почему луцкий террорист больше минуты ждал задержания
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?