Известный волонтер найден мертвым в Киеве

В Киеве нашли тело волонтера Алексея Кучапина — он пропал еще 16 июля, сказав родным, что уезжает в Днепр и больше на связь не выходил. Ранее сообщалось, что в реанимации умер волонтер Виталий Панич.

Как сообщают в полиции Киева, тело пропавшего Кучапина было обнаружено в квартире дома в Днепровском районе, в то время, как Алексей Кучапин жил в Деснянском районе.

«Во время предварительного осмотра тела криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы», — заявили в полиции и добавили, что следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — естественная смерть.

«Да, это он — Алексей Кучапин. Его тело найдено в съемной квартире в Киеве. При нем были документы. 90% - это естественная смерть, но еще сегодня будет вскрытие тела, тогда мы уже официально сможем назвать причину смерти. Сейчас ждем родственников и близких для опознания тела», — сказала в комментарии «1+1» пресс-офицер Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская.

Алексея Кучапина — волонтера, руководителя «Дома милосердия», помогавшего бездомным людям, искали все эти дни не только правоохранители, но и родные, близкие и друзья.

«Последние время Леша активно занимался расследованием продаж детей на экспорт и пытался помочь вырваться из рабства незаконно удерживаемым под эти „программы“ девочкам-сиротам. Также он пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры», — писал в соцсетях Захария Керстюк.

По его словам, ходили слухи о том, что Кучапин уехал в Днепр Бла-бла-каром, однако эту информацию в компании не подтвердили…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове внезапно умер протоиерей Православной церкви Украины Андрей Дуда, капеллан и волонтер.

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