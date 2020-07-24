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Смерть волонтера Кучапина расследуется как умышленное убийство: подробности
Полиция открыла по производство по смерти в Киеве известного волонтера Алексея Кучапина — оно зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в комментарии ZN.UA, что в результате судебно-медицинской экспертизы, а также осмотра тела и места происшествия следствие установило причину смерти Кучапина.
«О причинах смерти сказало вскрытие. И осмотр тела. И осмотр места происшествия», — сказал Геращенко.
Он уточнил, что вскрытие завершилось в четверг, 23 июля.
Напоминаем, ранее в полиции заявили об отсутствии признаков насильственной смерти волонтера Кучапина и объяснили причину появления пятен крови на диване. При этом появилась информация, что диван тайком вынесли на свалку из квартиры, в которой обнаружили мертвого волонтера.34
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