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Происшествия

Смерть волонтера Кучапина расследуется как умышленное убийство: подробности

13:36 24 июля 2020
Алексей Кучапин

Полиция открыла по производство по смерти в Киеве известного волонтера Алексея Кучапина  — оно зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в комментарии ZN.UA, что в результате судебно-медицинской экспертизы, а также осмотра тела и места происшествия следствие установило причину смерти Кучапина.

«О причинах смерти сказало вскрытие. И осмотр тела. И осмотр места происшествия», — сказал Геращенко.

Он уточнил, что вскрытие завершилось в четверг, 23 июля.

Напоминаем, ранее в полиции заявили об отсутствии признаков насильственной смерти волонтера Кучапина и объяснили причину появления пятен крови на диване. При этом появилась информация, что диван тайком вынесли на свалку из квартиры, в которой обнаружили мертвого волонтера.

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