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Спорт

Емельяненко – Исмаилов: полное видео боя

22:24 24 июля 2020
Александр Емельяненко&nbsp;— Магомед Исмаилов

В пятницу, 24 июля, в Сочи прошел турнир по смешанным единоборствам АСА 107, главным боем которого стало противостояние Александра Емельяненко (29 побед, 8 поражений, 1 ничья) и Магомеда Исмаилова (17 побед, 2 поражения, 1 ничья).

Специалисты расходились во мнениях, кто окажется победителем наиболее ожидаемого в 2020 году поединка ММА в России. За Емельяненко говорило огромное превосходство в весе (он оказался тяжелее соперника на 22,5 кг) и гораздо больший опыт выступлений — правда, последний раз Александр появлялся в октагоне почти два года назад, в августе 2018-го не определив победителя в противостоянии с американцем Тони Джонсоном. Исмаилов же оба боя, проведенных в 2019-м, выиграл — один нокаутом в первом раунде, а второй единогласным решением судей. Также за Магомеда был и возраст — ему 34 года, в то время как Емельяненко 38.

И Исмаилов показал в октагоне, что антропометрия не имеет значения. Уже на старте поединка сокрушив Емельяненко «двоечкой», Магомед перевел бой в партер, доминируя над соперником, а в концовке первого раунда едва не нокаутировал более опытного Александра, которого спас лишь гонг на перерыв. Пауза не пошла на явную пользу Емельяненко — проведя несколько ударов в самом начале второго раунда, Александр быстро был переведен в партер и вновь зрителям предстала привычная картина доминирования Исмаилова. В итоге, бой был остановлен в третьем раунде, когда Емельяненко уже без сил лежал на канвасе октагона с окровавленным лицом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ACA MMA (@aca_mma)

Полное видео боя Емельяненко — Исмаилов

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