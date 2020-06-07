«Этот парень снова ушел в запой»: Макгрегор объявил о завершении карьеры (фото)

Спорт

Звезда смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион UFC в двух весовых категориях 31-летний ирландец Конор Макгрегор, переживший недавно семейную трагедию, сенсационно объявил о завершении карьеры.

«Привет, парни. Я решил завязать с боями. Спасибо всем вам за эти удивительные моменты. Это было круто. Что за путь это был!

Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после одной из моих побед, когда стал чемпионом мира. Выбери дом своей мечты, я люблю тебя! Что бы ты ни пожелала, это твое", — написал Конор Макгрегор рано утро в воскресенье, 7 июня, в Twitter.

Отметим, что это уже третий раз, когда ирландец объявляет об уходе из спорта. Ранее он собирался «завязать» в 2016 и 2019 годах, но каждый раз в итоге возвращался в октагон. В последнем поединке он нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC 246. Всего же Макгрегор выиграл 22 из 26 своих боев, заработав за карьеру более 200 млн долларов.

«Никто никого не заставляет драться. Если Конор хочет уйти, а вы знаете мое к этому отношение, нужно так и поступить. Я люблю Конора. Есть горстка людей, которые доставляли мне радость. И Конор — один из них», — приводит слова главы UFC Дэйны Уайта ESPN.

«К счастью, все пожилые люди все еще прячутся в своих домах. Этот парень снова ушел в запой #propershit (игра слов: название виски Макгрегора — „Proper Twelve“, „shit“ — дерьмо. — Авт.). #ByeFelicia (выражение, используемое в США для прощание с неинтересным тебе человеком. — Авт.)», — отреагировал в Twitter на заявление ирландца американский боец ММА Джастин Гэйтжи, который недавно победил Тони Фергюсона.

Напомним, Макгрегор — успешный бизнесмен, в свое время открывший линию одежды и занимающийся производством виски. Модный бренд August McGregor шьет в основном мужские костюмы. А виски компании Proper No. Twelve Irish Whiskey (в названии зашифрована отсылка к дублинскому району Крамлин, в котором вырос Конор) можно купить в Ирландии, США и Великобритании.

Конор Макгрегор успешно продвигает свой бренд виски

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Конор Макгрегор пополнил свою коллекцию часами за 90 тысяч евро.

Фото Twitter Конора Макгрегора

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