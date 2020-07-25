Антиукраинские репрессии продолжаются: в РФ пытаются запретить Всемирный конгресс украинцев

Власти Российской Федерации продолжают попытки дискредитации и вытеснения из страны Всемирного конгресса украинцев, пользующегося заслуженным уважением во всем мире.

Так, Московский городской суд признал законным решение Генпрокуратуры страны о том, что деятельность организации «нежелательна» в РФ.

Об этом пишет Укринформ.

Сообщается, что рассмотрев апелляционную жалобу ВКУ, Мосгорсуд отклонил ее и оставил в силе решение суда первой инстанции. Дальнейшим шагом властей, похоже, может стать полный запрет деятельности организации на территории РФ.

Как известно, в июле 2019 власти России признала Всемирный конгресс украинский «нежелательной организацией», заявив, что деятельность организации представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности России».

В июне текущего года постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ призвал Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Заньер немедленно отреагировать на репрессивные и дискриминационные действия российских властей по украинской общины на территории РФ. В качестве примера он указал на закрытие единственной в России Библиотеки украинской литературы, а также запрет деятельности Всемирного конгресса украинский на территории РФ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что через два года после аннексии Крыма в России запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории оккупированного полуострова. Ее не возобновили и после решения Международного суда ООН в Гааге, который обязал РФ это сделать.

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter