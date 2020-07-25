- 01:35 Требовал 50 тысяч долларов за "переквалификацию": экс-следователь и адвокат погорели на крупной взятке
- 00:59 В ЕС приняли новые правила поездок между странами на автобусах и поездах
- 00:25 Антиукраинские репрессии продолжаются: в РФ пытаются запретить Всемирный конгресс украинцев
- 24.07 23:55 Курортники бежали в панике: смерч прогулялся по пляжу в Кирилловке
- 24.07 23:25 Египет согласился за свой счет лечить украинских туристов в случае заражения коронавирусом
- 24.07 23:05 Адаптивный карантин в Украине в августе: что изменилось в порядке введения ограничений
- 24.07 22:36 В Крыму пропал 3-летний сын политузника: волонтеры начали поиски
- 24.07 22:24 Емельяненко – Исмаилов: видео кровавого нокаута
- 24.07 21:51 Странная смерть волонтера: в МВД раскрыли содержание предсмертной записки Кучапина
- 24.07 21:47 Танкерная эпопея в Одессе: Delfi отчаянно сопротивляется подъему
- 24.07 21:40 Емельяненко сразится с Исмаиловым: все подробности боя
- 24.07 21:35 Не способны договариваться: Резников намекнул, что с Грызловым в ТКГ прогресса по "Минску" не будет
Антиукраинские репрессии продолжаются: в РФ пытаются запретить Всемирный конгресс украинцев
Власти Российской Федерации продолжают попытки дискредитации и вытеснения из страны Всемирного конгресса украинцев, пользующегося заслуженным уважением во всем мире.
Так, Московский городской суд признал законным решение Генпрокуратуры страны о том, что деятельность организации «нежелательна» в РФ.
Об этом пишет Укринформ.
Сообщается, что рассмотрев апелляционную жалобу ВКУ, Мосгорсуд отклонил ее и оставил в силе решение суда первой инстанции. Дальнейшим шагом властей, похоже, может стать полный запрет деятельности организации на территории РФ.
Как известно, в июле 2019 власти России признала Всемирный конгресс украинский «нежелательной организацией», заявив, что деятельность организации представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности России».
В июне текущего года постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ призвал Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Заньер немедленно отреагировать на репрессивные и дискриминационные действия российских властей по украинской общины на территории РФ. В качестве примера он указал на закрытие единственной в России Библиотеки украинской литературы, а также запрет деятельности Всемирного конгресса украинский на территории РФ.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что через два года после аннексии Крыма в России запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории оккупированного полуострова. Ее не возобновили и после решения Международного суда ООН в Гааге, который обязал РФ это сделать.60
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Требовал 50 тысяч долларов за "переквалификацию": экс-следователь и адвокат погорели на крупной взятке
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм