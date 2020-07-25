Во Львове двухлетний ребенок отравился угарным газом

Во Львове произошел еще один печальный случай отравления людей угарным газом.

Трагедия произошла в доме по улице Академика Люльки, 5, говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

«23 июля в 15:45 во Львове по ул. Академика Люльки, 5, отравились, вероятно, угарным газом, два человека, из них один ребенок 2018 года рождения, которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Львовскую областную клиническую больницу и Львовскую областную детскую клиническую больницу «Охматдет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что квартира оборудована ПГ-4 и газовой колонкой.

До выяснения обстоятельств трагедии аварийной бригадой АО «Львовгаз» временно прекращена подача газа в квартиры.

Напомним, что во Львове в апреле угарным газом отравилась семья из четырех человек. Двое из них погибли на месте — 51-летняя женщина и 33-летний мужчина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в декабре прошло года печальный инцидент отравления угарным газом зафиксирован в Харькове — там беременная женщина потеряла мужа и сына из-за неисправной колонки.

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