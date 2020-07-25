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Во Львове двухлетний ребенок отравился угарным газом
Во Львове произошел еще один печальный случай отравления людей угарным газом.
Трагедия произошла в доме по улице Академика Люльки, 5, говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
«23 июля в 15:45 во Львове по ул. Академика Люльки, 5, отравились, вероятно, угарным газом, два человека, из них один ребенок 2018 года рождения, которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Львовскую областную клиническую больницу и Львовскую областную детскую клиническую больницу «Охматдет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что квартира оборудована ПГ-4 и газовой колонкой.
До выяснения обстоятельств трагедии аварийной бригадой АО «Львовгаз» временно прекращена подача газа в квартиры.
Напомним, что во Львове в апреле угарным газом отравилась семья из четырех человек. Двое из них погибли на месте — 51-летняя женщина и 33-летний мужчина.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в декабре прошло года печальный инцидент отравления угарным газом зафиксирован в Харькове — там беременная женщина потеряла мужа и сына из-за неисправной колонки.17
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