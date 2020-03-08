Трагедия во Львове: четверо детей отравились угарным газом

Происшествия

Во Львове, где во время праздничного шествия забросали яйцами активисток, выступающих за права женщин, накануне произошла трагедия: шесть человек отравились угарным газом.

Среди пострадавших было четверо детей; их госпитализировали в больницу. Об этом говорится в сообщении департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

Согласно информации департамента, 7 марта в квартире, которая находится на втором этаже трехэтажного жилого дома отравились, вероятно, угарным газом шесть человек, из них четыре ребенка (2012 и 2016 годов рождения).

Дети, в состоянии средней тяжести, госпитализированы в ГДКБ, взрослые пострадавшие от госпитализации отказались.

«Аварийной службой ПАО „Львовгаз“ временно прекращена подача газа в квартиру. Квартира оборудована ПГ-4, двумя кафельными печами и газовой колонкой для подогрева воды. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что о страшном случае, который произошел в феврале в Никопольском районе Днепропетровской области: 63-летняя женщина покончила с собой из-за угроз со стороны коллекторов. Женщина повесилась и, как подозревает полиция, подожгла собственный дом, в котором находились ее 40-летний сын и 61-летний брат. Когда соседи вызвали пожарных, брат и сын Таисии уже были мертвы — задохнулись угарным газом. А саму женщину нашли повешенной во дворе дома.

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