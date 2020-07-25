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В Петербурге полиция задержала всю массовку фильма Гоши Куценко: что произошло (видео)
В России в Санкт-Петербурге на набережной Невы накануне задержали нескольких актеров в полицейской форме, которые участвовали в съемке кинофильма. Об этом сообщил известный российский актер Гоша Куценко, который ранее был занесен в базу «Миротворца».
Так, сотрудники правоохранительных органов объяснили задержание тем, что в городе готовятся к параду Военно-морского флота, «поблизости находится верховный главнокомандующий», а актеры «устроили цирк» — рассказал один из артистов по имени Борис.
Гоша Куценко рассказал, что в Петербурге во время репетиции парада ко Дню ВМФ люди в штатском задержали актеров в полицейской форме. pic.twitter.com/Hoag4ur8DE— «Бумага» (@paperpaper_ru) July 24, 2020
Сколько именно человек задержано неизвестно. Был также задержан актер Андрей Федорцов «в форме подполковника».
По словам Куценко, в Петербурге снимается «милицейское кино». Из его слов неясно, в какой форме были актеры — существовавшей до 2010 года милиции или пришедшей ей на смену полиции.
В МВД задержание актеров пока не комментировали. Отметим, что в России Верховный главнокомандующий — это президент Владимир Путин. О его прибытии в Петербург не сообщалось, но, по всей видимости, он будет там 26 июля, когда в городе пройдет парад Военно-морского флота.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в центре Санкт-Петербурга и Москвы состоялись акции протеста против поправок к Конституции России, которые позволили Владимиру Путину оставаться на своем посту практически пожизненно. Организатором акций выступило движение «Нет».39
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